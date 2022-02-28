Панов о «Спартаке» Ваноли: «Прессинг, быстрые атаки, работа флангов. Команда более логична по сравнению с Виторией»

оценил поражение «Спартака» от ЦСКА (0:2).

Экс-форвард «Зенита», а ныне болельщик красно-белых высказался о матче 19-го тура .

– Понятно, что неприятно проигрывать в дерби. Тем не менее никакой катастрофы не произошло. В принципе, концепция нового главного тренера Ваноли мне понятна.

— И какая она?

— Прессинг, быстрые атаки, работа флангов. Хотя, конечно, рано спрашивать с итальянца за результат и ждать какой-то феерии. Он только пришел.

Но мне игра «Спартака» в целом понравилась. Команда выглядела более понятной и логичной на поле по сравнению со «Спартаком» Витории. Смотрелись очень даже неплохо. Создали голевые моменты. Жаль, не забили. ЦСКА просто сыграл сбалансированнее, прагматичнее.

— Какие теперь турнирные перспективы у этого «Спартака»?

— Давайте смотреть правде в глаза. На что-то серьезное замахиваться сложно. Многое уже потеряно. Но почему бы тогда Ваноли не дать время поставить игру, донести до футболистов свои принципы? Не надо его критиковать.

Вспомните, как начинал Тедеско. Про него даже говорили, что он вообще не тренер. А мне, кстати, он сразу понравился. И в итоге привел нас ко второму месту. Вывел в Лигу чемпионов.

Так что давайте наберемся терпения. Возможно, победы сразу не придут. Ничего страшного. Если опустить руки, то это уже не «Спартак»! Хотя в клубе такая чехарда, что Ваноли через полгода уже может и не быть...

Поживем — увидим. Да даже если мы в этом сезоне станем шестыми, уже неплохо. Главное — поставить игру, которая принесет результат уже в следующем чемпионате. Пока никакой безнадеги нет. Идем дальше, – сказал Панов.

Новый ЦСКА пока понятнее Ваноли, хотя «Спартак» не уступал по моментам. Жемчужина матча – Карраскаль