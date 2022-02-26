Чернов о 0:2 с ЦСКА: «Спартак» играл хорошо, все довольны. Бывает такое, что не залетает»

Никита Чернов заявил, что «Спартак» доволен игрой с ЦСКА (0:2) в 19-м туре РПЛ.
– В команде приняли хорошо.
– Каково быть в дерби по другую сторону?
– Не знаю, я же не играл. Переживал за ребят, конечно. К сожалению, не получилось. Играли в целом хорошо.
В раздевалку ЦСКА после игры не заходил. Времени не было, мы остались на поле, выполняли беговую работу. Особо сил не было.
– Чего не хватило «Спартаку»?
– Голов, наверное. Играли хорошо, все довольны игрой, но бывает такое, что свой момент не залетает, а у них со штрафного залетел. Вот и все.
Что касается пустых трибун, у ЦСКА были фанаты, их было слышно хорошо. Спартаковских не было, к сожалению. При фанатах намного приятнее играть, когда тебя гонят вперед, – сказал защитник «Спартака».
Чернов ограничен в продвижении мяча и не выделяется в обороне. Он может заменить Жиго, но с потерей качества