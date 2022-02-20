Заболотный о голе ударом через себя «Мурсии»: «Мне свойственно так забивать, ничего сверхъестественного»

рассказал о сборах ЦСКА в Испании.

– В 2009-м ты пару раз оказался в заявке на матчи Лиги чемпионов, а потом приехал в Испанию, чтобы попытаться закрепиться в основе. незадолго до этих событий возглавил Леонид Слуцкий.

– Для меня все тогда было в новинку, ощущения самые необычные, ведь предстояло работать с основным составом. Отель не особо помню, главное впечатление – было очень тяжело. Конкуренция в той команде была высочайшая.

Не отложилось в памяти даже то, с кем жил в номере – с кем-то из ребят или один. Общались в основном с молодыми – Жориком Щенниковым, Артуром Нигматуллиным, моими одногодками. Уже были Дзага, Наба. Собственно, так и общаемся сейчас.

– Как считаешь, имел ты тогда реальный шанс закрепиться?

– Думаю, на тот момент я еще не был готов играть за основу. Был сыроват. Видимо, надо было пройти этот нелегкий путь, который я прошел, чтобы сейчас в полной мере наслаждаться игрой за ЦСКА.

– Как изменилась атмосфера в команде за эти двенадцать лет?

– Годы идут, меняются поколения. Поменялось все, причем кардинально. Некоторые люди остались, но они тоже изменились с тех пор. Не хочу сравнивать, что было двенадцать лет назад, и что сейчас. В 2022-м все другое.

– Спустя двенадцать лет после первого приезда в Кампоамор ты забил красивый мяч в падении с лета [«Мурсии»]...

– Мне свойственно забивать такие голы, ничего сверхъестественного не произошло, тем более это была обычная товарищеская игра.

Не стал бы давать себе высокие оценки. Сейчас идет подготовительный период, рано рассуждать, кто в какой форме. Все покажет только сезон, – сказал форвард ЦСКА.