Фабрегас считает, что Месси избыточно критикуют: «Смешно осуждать его за незабитый пенальти «Реалу». Футбол этим не ограничивается»

Сеск Фабрегас считает, что критикуют незаслуженно.

– Месси критикуют сильнее, чем он заслуживает?

– Определенно. Я читал всякие вещи от людей, которые, видимо, не смотрели матч с «Реалом» (1:0). Лео не был главной звездой, но провел хороший матч.

Он вывел Мбаппе один на один в первом тайме таким пасом, на который не способен ни один из остальных игроков в этом матче. Он хорошо продвигался между линий, отдал пас Неймара, который мог стать голевым...

Месси не забил пенальти. Ну и? Смешно осуждать его за это. Футбол этим не ограничивается. Куртуа — фантастический вратарь, и у него есть свои достоинства, – сказал хавбек .