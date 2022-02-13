Юрген Клопп: «Игроки больше не достигают пика к 25 годам. Верхней возрастной планки нет»

Главный тренер высказался о полузащитнике , которому в апреле исполнится 30 лет, упомянув новичка команды .

«Он может использовать это [победу на Кубке Африке] и стать даже лучше, чем два или три года назад. Таков план. Нет верхней возрастной планки. Клуб мыслит иначе. На игрока, которому 32-33 года, смотрят и думают: «Мы больше не сможем его продать». Но он уже в выдающемся клубе, потому что обладает опытом, желанием и мастерством.

Все игроки разные. Футболисты больше не достигают пика к 25 годам. Луис Диас – не ребенок, его карьера началась довольно поздно. Он поздно расцвел, это не звезда. Может, он сможет долго продолжать карьеру», – сказал Клопп.