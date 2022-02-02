Медведева о небинарном фигуристе ЛеДюке: «Я общалась с людьми нетрадиционной ориентации, небинарными – они просто люди. Мы не обязаны любить друг друга, но должны уважать выбор»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об отношении к олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину, а также поделилась мнением о выступлении на Играх в Пекине небинарного фигуриста Тимоти ЛеДюка.

– У Алексея бывают провокационные посты. Он не скрывает, что атеист, у него были резкие высказывания про геев, и ты реагировали на его реплики. Ты более лояльна к этой теме? В этом проявляется разница поколений?

– Если говорить не о спортивных поколениях, а о человеческих, у нас не такая и огромная разница. У Леши двое детей, старшая дочь ближе ко мне, чем я к Леше, – то есть он понимает, в каком мире мы живем. Моя позиция: не осуждаю и не одобряю.

У каждого человека свой способ самовыразиться, отстоять свою точку зрения и, возможно, привлечь к себе внимание.

Предпочитаю не комментировать, потому что со многими его словами я не согласна. Не считаю, что нужно агрессировать в социальных сетях. Но при этом у меня нет к нему неприязни – лично мне ничего плохого он не делал. Сохраняю нейтралитет.

– На Олимпиаду поедет небинарный фигурист Тимоти ЛеДюк. Что ты думаешь по этому поводу?

– Как человек, который почти три года жил в Канаде, отношусь к этому абсолютно спокойно. Я общалась с людьми нетрадиционной ориентации, небинарными – они просто люди. У всех разные характеры, какой-то человек мне подходит, какой-то – нет, это нормально, когда люди не могут найти контакт. А есть такие, с которыми одним словом обмолвились – и все, лучшие друзья. Это не зависит от ощущения себя, гендера, принадлежности или ориентации.

Мы люди. Просто нужно об этом помнить. Мы не обязаны любить друг друга, но обязаны уважать выбор свой и других людей.

У меня такое мнение: если ты осуждаешь выбор другого человека, значит, где-то ты не уважаешь свой выбор. У каждого человека свои предпочтения. Если человек спокойно о них говорит, мы не имеем права осуждать, – сказал Медведева в интервью каналу «Больше спорта».

На зимней Олимпиаде впервые выступит небинарный атлет – бородатый фигурист из США. А что такое небинарность и угрожает ли она спорту?