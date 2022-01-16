«Вали отсюда, ты и судить не умеешь! В этой лиге вечно так». Мбаппе – рефери матча с «Брестом» после желтой

обыграл (2:0) в 21-м туре чемпионата Франции.

На 33-й минуте между форвардом хозяев и полузащитником гостей возникла конфликтная ситуация.

Игрок парижан, пытаясь помешать сопернику сделать передачу у края поля, врезался ему в бок, подтолкнув его. Когда Маньетти пробегал мимо Мбаппе, Килиан схватил его за рукав, вероятно, отреагировав на какой-то комментарий.

Началась перепалка, и для того, чтобы конфликт не обострился, пришлось вмешаться футболистам обеих команд.

Главный судья показал желтую карточку обоим футболистам, чем спровоцировал недовольство Мбаппе.

«Как можно было дать мне желтую? Как это так? Вали отсюда! Ты и судить-то не умеешь! В этой лиге вечно так... А ты (обращается к резервному судье – прим. Sports.ru) стоял рядом и ничего не видел?» – сказал Мбаппе.