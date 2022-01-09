Ибрагимович забил 80 клубам в топ-5 лиг Европы. В XXI веке это удавалось лишь Роналду

обыгрывает «Венецию» (1:0, первый тайм) в 21-м туре Серии А.

Счет на 2-й минуте открыл форвард , замкнув прострел нападающего Рафаэла Леау.

стала 80-м клубом в топ-5 лиг Европы, пропустившим гол от шведа. В текущем столетии лишь одному футболисту удавалось достичь такого результата – форварду , сейчас выступающему за . Для португальца 80-й командой стал «Бернли» 30 декабря.

Ранее Ибрагимович играл за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, «Барселону» в Ла Лиге, «ПСЖ» в Лиге 1, «Интер» и «Ювентус» в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.