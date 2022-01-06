ФК «Монако» и «Лига Ставок» разыграют поездку в Монако за лучший любительский гол из России

Букмекерская компания «Лига Ставок» вместе со своим партнером ФК «Монако» выберут самый красивый и смелый гол, автор которого сможет поехать в Монако весной 2022 года.

Для участия в масштабном конкурсе любой человек из России может выложить свой красивый гол с хэштегом #МонакоЛигаСтавок в личном профиле в социальных сетях Instаgram, TikTok или VK. У тех, у кого лучший забитый мяч не был снят на камеру, есть больше месяца, чтобы это сделать. Первый этап конкурса продлится до 15 февраля.

Критерием отбора станут красота гола и смелость исполнителей, а забитые мячи могут быть с соревнований любого уровня или с любительских матчей на любом покрытии.

После этого организаторы отберут 10 лучших голов по хэштегу и их прокомментируют футболисты «Монако». Вместе с организаторами они определят победителя, которого ждет полностью оплаченная поездка на родину клуба от «Лиги Ставок», поход на домашний матч, посещение тренировки, знакомство с футболистами и подарки.