Пеп Гвардиола: «Замены Агуэро нет, ведь «Ман Сити» так и не купил нападающего. Клубу придется это сделать»

Главный тренер заявил, что команда нуждается в покупке нападающего.

«Замены Серхио [Агуэро] у нас так и нет, ведь мы не купили нападающего. Рано или поздно клуб должен сделать это. Однажды это произойдет.

В начале сезона, когда оказалось, что это невозможно, я сказал: «Окей, я более чем удовлетворен этим составом. Я буду работать с ними, нет проблем».

Так сложно искать замену таким иконам, как Серхио, Компани, Давид Сильва, Пабло Сабалета, и многим другим важным игрокам. Они внесли невероятный вклад в душу этого клуба.

Но никто не останется здесь навечно – ни игроки, ни менеджеры, ни спортивный директор. Клуб всегда должен оценивать ситуацию и готовиться. Люди стареют, их нужно менять.

Не можем жаловаться, ведь мы все равно идем высоко. И это фантастика после того, что мы сделали за эти годы», – сказал Гвардиола.

Напомним, что Агуэро покинул «Ман Сити» летом на правах свободного агента и присоединился к «Барселоне». Несколько дней назад из-за проблем с сердцем он завершил карьеру.