Геннадий Орлов: «Дзюба уже не нужен «Зениту». Он несостоятельный в ЛЧ, его время уходит. Артем должен быть готов к критике»

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал слова форварда «Зенита» .

Нападающий ранее заявил следующее: «Геннадий Сергеевич парадоксален. Он в один день скажет, что [Дзюба] явление в российском футболе, а через время вот это [что Дзюба уже все]. Мне кажется, он забывает, что говорил. Он обиделся на меня из-за слова «флюгер», но в принципе я правду сказал. На самом деле он по сей день мои слова подтверждает».

– Все просто. Если Дзюба играет хорошо – Орлов говорит, что он молодец. Но если он не играет – тогда Геннадий Орлов говорит, что он не играет и не бежит назад. Он что, хочет, чтобы его все время хвалили? Он неприкасаемый какой-то? Футболист должен быть готов к критике.

То, что Дзюба сейчас не такой, каким был три года назад, – это же очевидно, это видит каждый. Я просто констатирую. Наверное, он считает, что если я когда-то хорошо о нем говорил, то так и должен продолжать. Но я оцениваю не его человеческие качества, а его футбольное мастерство. Он для меня только игрок, и все.

Естественно, он меня называет флюгером. Что он под этим подразумевает? Флюгер всегда по ветру движется туда-сюда, но если ты играешь хорошо – флюгер в одну сторону. Но если ты не попадаешь в основной состав «Зенита», то что тогда делать? Ну все, критика. Философия футболистов проста: говори про меня только хорошее, а плохое уже не нравится.

Так и Дзюба. Он должен быть готов. Я же вижу, как работают западные журналисты, и всегда на них равнялся. И Кройффа критиковали, и Марадону, когда они играли спустя рукава. В этом смысл оценки спортивного эксперта.

Для меня Дзюба – это футболист. Я его не считаю личностью, мне с ним не о чем говорить. Его фразы не вызывают интереса у меня. Он просто игрок футбольной команды «Зенит», и мы вместе переживаем за то, как играет клуб.

Я вот не понимаю, как клуб не заметил, что он на награждении «Зенита» золотыми медалями чемпионата России вышел в костюме киногероя. Футболка, в которой ты играешь и стал чемпионом, – это самое ценное. Футбол – это командная игра, но тут один человек решил выпендриться. Ну вот что это такое?

Это редкий случай, когда «Вираж» такую обструкцию ему устраивает. Такого никогда не было в «Зените», ну, может, только на Быстрова такое частично было. Теперь Дзюбе будет еще тяжелее, потому что когда он уменьшил объем своей физической деятельности на футбольном поле, он будет подвергнут критике.

– Нужно ли клубу продлевать с ним контракт?

– Он уже не нужен . Нужно выпускать молодых на это место. Он несостоятельный в , на которую равняется клуб. Его время уходит. Ну вот сколько он еще сможет играть? Только Ибрагимович долго играет, но он непохож на Дзюбу. Он намного лучше в свои 40 лет, больше двигается и выигрывает борьбу, – сказал Орлов.

Геннадий Орлов: «Дзюба – явление в футболе, к нему надо аккуратно относиться. Он нужен «Зениту»