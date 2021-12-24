«Матч ТВ» занял 18-е место по популярности среди телеканалов России в 2021 году

Телеканал занял 18-е место по популярности среди всех российских телеканалов у зрителей старше 4 лет в крупных городах.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Mediascope.

Рейтинг спортивного канала (среднее количество зрителей, выраженное в процентах от общей численности населения) составил около 0,15%.

В топ-3 телеканалов вошли «Россия 1» (1,76%), (1,48%) и (1,34%). Также места выше «Матч ТВ» заняли «Пятый канал», «РЕН ТВ», «Домашний», СТС, ТВ-3, «Карусель», ТНТ, «Звезда», «ТВ Центр», «Пятница», группа «Локальное ТВ», МИР, «Россия 24» и «Дом кино».

При этом доля канала (среднее количество зрителей, выраженное в процентах от общего числа телеаудитории) составила 1,9% – это повторение максимума 2018 года.

В сравнении с 2020 годом доля и рейтинг «Матч ТВ» в 2021-м увеличились.