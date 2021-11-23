«У нас дерби 10-летних – война. В Европе – праздник у родителей, пикник, пиво, дети радуются». Тренер России U21 о менталитете

Старший тренер сборной России U21 поделился мнением об отношении к футболу в Европе и в России.

– Для европейского менталитета тренировочный процесс и игры – это праздник. Играют, условно, – . У родителей праздник, это пикник, сосиски, пиво. Дети радуются, играют раскрепощенно.

А у нас, условно, дерби 10-летних мальчишек – ...

– Это война сразу?

– Это война. Крик с трибун родителей, накачка детей. Дети под стрессом, тренерский состав под стрессом. Руководители академий... Хотя и говорят, что мы развиваем футболистов, но все равно в подкорке сидит результат в большей степени.

И стрессовая история присутствует. Какое ты место займешь в таблице? 10-летний, 14-летний, 16-летний игрок. Есть ли от этого какие-то преференции академиям – мне сложно сказать, я сейчас в это не вникаю.

То же касается и тренировочного процесса. Индивидуальные особенности, обучение, подсказ. Я очень надеюсь, что сейчас произошел крен в эту сторону, что тренерское сообщество стало больше внимания этому уделять.

Я хоть и молодой, но родился в СССР, в ментальном плане. Раньше такого тренировочного процесса, как сейчас, не было. Датчиков, GPS-системы, микроциклов, мезоциклов и так далее.

Я помню, у нас, когда динамовский манеж был закрыт, кросс по Петровскому парку 10-15 км, игра с «Торпедо» на «горюхе», на гальке. Это тогда было нормально. Сегодняшнему поколению скажи – не поймут.

– У нас игра на результат, там – нет. Как это изменить? Может, если тренер будет получать достаточно, с него не будут спрашивать результат, и тогда он будет чувствовать себя спокойно. Или общество не готово к тому, что футбол – праздник?

– Конечно, ментальность – раз, это очень важно. Но есть целый комплекс факторов. Мы сейчас говорим только о тренерском сообществе, а есть же менеджмент, руководители, – сказал тренер в эфире «Коммент.Шоу».