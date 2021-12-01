Сергей Семак: «Игра «Челси» – как немецкая машина. «Зенит» думает над тактической схемой в обороне»

Главный тренер поделился ожиданиями от матча 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с .

«Для нас существует только завтрашняя игра. Завтра будут играть все, кто на сегодняшний день готов лучше.

Игра «Челси» – четкая, как немецкая машина, команда играет по одной системе практически всегда. Поэтому они и добиваются таких высоких результатов.

Лига чемпионов — лучшая мотивация. Кроме того, мы всегда стараемся играть и выкладываться по максимуму. Мы думаем над тактической схемой в обороне, немного времени у нас есть. Кроме того, сможем внести коррективы уже по ходу матча», – сказал Семак.