Рой Кин: «Роналду вернулся в «МЮ» не для того, чтобы быть на скамейке. Он замерз там, а это игрок мирового класса»

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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о том, что Криштиану Роналду не попал в стартовый состав команды на матч АПЛ против «Челси» (1:1).

«Роналду возвращался в команду не для того, чтобы находиться на скамейке запасных. Вероятно, он замерз там.

Я не знаю, почему Кэррик пытается пожать ему руку [когда Роналду покидал поле сразу после финального свистка]. Пусть идет в подтрибунное помещение.

В том, что игрок расстроен, нет ничего странного. Криштиану возвращался не для того, чтобы быть на скамейке. Какой в этом смысл?

Роналду – это футболист мирового класса. У него хорошая статистика после возвращения в «МЮ», есть голы и передачи.

Нужно уметь работать с суперзвездами. Я играл с футболистами, которые не делали того, на что я рассчитывал – игроки вроде Кантона.

Но ты прощаешь им все, потому что они забивают голы и приносят победы в упорных матчах. Роналду должен выходить в старте», – заявил Кин.

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