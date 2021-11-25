Рой Кин: «Роналду вернулся в «МЮ» не для того, чтобы быть на скамейке. Он замерз там, а это игрок мирового класса»

Бывший капитан Рой Кин высказался о том, что не попал в стартовый состав команды на матч против «Челси» (1:1).

«Роналду возвращался в команду не для того, чтобы находиться на скамейке запасных. Вероятно, он замерз там.

Я не знаю, почему Кэррик пытается пожать ему руку [когда Роналду покидал поле сразу после финального свистка]. Пусть идет в подтрибунное помещение.

В том, что игрок расстроен, нет ничего странного. Криштиану возвращался не для того, чтобы быть на скамейке. Какой в этом смысл?

Роналду – это футболист мирового класса. У него хорошая статистика после возвращения в «МЮ», есть голы и передачи.

Нужно уметь работать с суперзвездами. Я играл с футболистами, которые не делали того, на что я рассчитывал – игроки вроде Кантона.

Но ты прощаешь им все, потому что они забивают голы и приносят победы в упорных матчах. Роналду должен выходить в старте», – заявил Кин.

Жоржиньо ослепили прожекторы – поэтому он ошибся, а «МЮ» зацепил ничью с «Челси»