Хачатурянц об идеальной РПЛ: «18 высококачественных команд. Первая восьмерка борется за чемпионство»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Организация РПЛ Ашот Хачатурянц Футбол

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц назвал основные принципы, при которых лигу можно будет назвать идеальной.

– Какой вы видите идеальную российскую Премьер-лигу?

– Конечно, хотелось бы иметь 18 высококачественных команд, из которых первая восьмерка боролась бы за чемпионство – или хотя бы за выход в еврокубки.

При этом чтобы в еврокубки у нас выходило больше команд. И, конечно, как результат – сильная сборная, – сказал Хачатурянц.

Первые заявления Хачатурянца во главе РПЛ: лимит – менять, зрелищность – повышать, инвесторов – поощрять

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