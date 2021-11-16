Футболист Ильин о смертях в колонии: «Вместо педофила завели узбека, его сорок человек отдолбило так, что лица, места живого не было»

Полузащитник «Знамени Труда» рассказал о смертях заключенных в колонии, в которой он отбывал наказание за ДТП со смертельным исходом.

– Ты видел смерти?

– Видел. Два раза. Видел, как… Такой момент у нас в Санкт-Петербурге произошел: вроде как должны были в камеру привести педофила, который изнасиловал малолетнюю девочку типа. А завели другого – узбека, который вообще по-русски ничего не понимает. И представь: его сорок человек отдолбило так, что просто лица, места живого не было. А потом выясняется, что это вообще не он. И заводят того, который на самом деле…

Случается передоз. Конкретно я это видел.

Ну, конечно, об этом, может быть, не скажут, потому что парень – вроде все нормально, все нормально было, а утром просыпаюсь, зубы иду чистить, и он просто не встает. Мы все испугались, начали его будить, а он уже синий, все, – сказал Ильин в новом выпуске шоу «Красава».

В 2015 году Ильин стал виновником ДТП. В ночь на 12 сентября 2015 года футболист на своем «Ауди» выехал на встречную полосу и протаранил пять автомобилей. В результате происшествия погибли два человека.

До заключения полузащитник выступал за санкт-петербургское «Динамо». Также в ходе карьеры он поиграл за молодежные составы «Спартака» и московского и «Сахалин».