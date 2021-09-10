Мартин Эдегор: «Я удалил твиттер. Там много дерьма, анонимов и странных людей. Это немного пугает»

Полузащитник рассказал, почему перестал использовать твиттер.

«Прошло уже какое-то время [с того момента, как я удалил твиттер]. Я решил поступить так, потому что никогда не нуждался в соцсетях. Думаю, там слишком много дерьма. Мне не нужен аккаунт в твиттере.

Наверное, я давно ничего не писал в свой твиттер. Потом я подумал, что в нем нет смысла. И просто удалил его.

Там просто много дерьма. Нужно быть осторожнее с вещами, которым вы там подвергаетесь. Мне незачем сидеть и смотреть на это.

Там много анонимов и странных людей. Это немного пугает, ведь это может серьезно повлиять на человека, который не очень уверен в себе», – сказал Эдегор.

У аккаунта футболиста в твиттере сейчас более 300 тысяч подписчиков. Также у него есть официальный фэйсбук (2,2 млн подписчиков), но он не обновлялся около 2 лет. В инстаграме у Эдегора 3,1 млн подписчиков.