«Ювентус» отстает от «Наполи» на 16 очков после 11 туров. Неаполитанцы набрали 31 балл из 33

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«Наполи» обыграл «Салернитану» в матче 11-го тура чемпионата Италии (1:0).

Команда тренера Лучано Спаллетти лидирует в турнирной таблице, набрав 31 очко (10 побед и одна ничья в 11 играх).

Неаполитанцы увеличили отрыв от «Ювентуса», который накануне уступил «Вероне» (1:2), до 16 очков.

«Милан» набрал 28 очков и сегодня в 11-м туре сыграет с «Ромой», у «Интера» 24 балла после 11 матчей.

Салернитана – Наполи 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
31 октября, 20.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 61 Зелиньски.
СалернитанаБелец, Дзортеа, Страннберг, Дьомбер, Раньери (Гальоло, 88), Рибери, Ди Таккьо, Скьявоне (Джурич, 88), Кастанос, Бонаццоли (Оби, 72), Гондо (Нванкво, 64).
НаполиОспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Дзаноли, 90), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Мертенс (Петанья, 60), Политано (Жезус, 80), Лосано (Элмаз, 60).
Предупреждения:
Замбо-Ангисса (41), Мариу Руй (74).
Удаления:
Кастанос (69), Кулибали (76).

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