«Ювентус» отстает от «Наполи» на 16 очков после 11 туров. Неаполитанцы набрали 31 балл из 33

обыграл «Салернитану» в матче 11-го тура чемпионата Италии (1:0).

Команда тренера Лучано Спаллетти лидирует в турнирной таблице, набрав 31 очко (10 побед и одна ничья в 11 играх).

Неаполитанцы увеличили отрыв от , который накануне уступил «Вероне» (1:2), до 16 очков.

набрал 28 очков и сегодня в 11-м туре сыграет с «Ромой», у 24 балла после 11 матчей.