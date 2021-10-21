Winline приглашает на просмотр Эль Класико в Москве

Winline задает тренды и организовывает крутой просмотр Класико, который смогут посетить только 300 человек.

В программе:

– бесплатные напитки и закуски на входе

– кибертурнир с крутыми призами

– предматчевая студия с блогерами и экспертами

– новый формат просмотра на огромном LED экране

– а также розыгрыши официальных футболок и мерча Барсы!

...и after party после просмотра.

Чтобы получить билет на просмотр надо пройти полную регистрацию на Winline с промокодом BARCA.

P.S. с каждым, кто выполнит условия, свяжется менеджер для подтверждения участия и уточнения адреса площадки.

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