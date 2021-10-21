Winline приглашает на просмотр Эль Класико в Москве

Winline задает тренды и организовывает крутой просмотр Класико, который смогут посетить только 300 человек.
В программе:
– бесплатные напитки и закуски на входе
– кибертурнир с крутыми призами
– предматчевая студия с блогерами и экспертами
– новый формат просмотра на огромном LED экране
– а также розыгрыши официальных футболок и мерча Барсы!
...и after party после просмотра.
Чтобы получить билет на просмотр надо пройти полную регистрацию на Winline с промокодом BARCA.
P.S. с каждым, кто выполнит условия, свяжется менеджер для подтверждения участия и уточнения адреса площадки.
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