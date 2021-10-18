Kick It Out хочет срочно обсудить с «Ньюкаслом» поведение фанатов. Они носили предметы, похожие на головные уборы саудовцев

Организация Kick It Out, борющаяся с расизмом и дискриминацией в футболе, хочет срочно пообщаться с «Ньюкаслом».

Организация намерена попросить клуб отговорить фанатов от ношения головных уборов, имитирующих куфию – головной платок, который носят мужчины в Саудовской Аравии.

Множество фанатов «сорок» надели на матч с «Тоттенхэмом» кухонные полотенца и другие предметы, похожие на куфию. Таким образом они реагировали на покупку клуба саудовцами.

Kick It Out хочет провести образовательные семинары для фанатов , чтобы объяснить, почему такое поведение укрепляет стереотипы и может быть оскорбительным.