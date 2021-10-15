Главный тренер подвел итоги матча 8-го тура с (2:2).

«Мы хорошо начали матч, мы доминировали и действовали остро. У нас было много моментов. После гола мы потеряли самообладание и контроль над игрой. Она разбилась на отрезки. Приходилось играть в атмосфере неопределенности, глубоко обороняться.

Второй тайм мы начали лучше, больше контролировали игру, но потом дважды потеряли мяч и получили два гола.

Вышедшие на замену футболисты сыграли потрясающе, команда не сдавалась ни на секунду. Мы могли забить даже больше.

Ляказетт вышел и два или три раза сыграл очень полезно, его действия приободрили остальных. Можно было почувствовать, что мы вот-вот забьем. Главное – мы не останавливались, верили до конца.

Я разочарован результатом, мы потеряли два очка. Но ничья намного лучше поражения», – сказал испанец.