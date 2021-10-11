Сутормин о трансфере в «Зенит» за 50 тысяч рублей: «Даже я не могу знать, насколько это правда. Шутки нормально воспринимаю»

Полузащитник сборной России Алексей Сутормин рассказал о своем переходе в из в 2019 году.

– Вы неоднократно говорили о переходе в «Зенит». Однако не нашел ни одного интервью, где бы вы подробно разложили ситуацию. Восполним пробел?

– Все максимально просто. Люди любят додумывать, постоянно искать заговоры.

Изначально были переговоры с «Зенитом», затем появился «Рубин». Как сейчас помню: первый сбор полностью провел с . Это был конец июня. На тот момент посчитал, что вариант с «Рубином» более интересный.

– Почему?

– Они были больше заинтересованы во мне. Разговаривал с Романом Сергеевичем Шароновым: тренер все рассказал о команде, о той роли, в которой меня видит. Переговоры шли легче.

Однако после переезда в Казань «Зенит» продолжил мной интересоваться. Я сразу обозначил позицию, что общаться надо с руководством казанской команды.

Вы сами можете представить, что после нескольких дней в новой команде я подхожу и заявляю: «Я собрался в Санкт-Петербург»? Это максимальное неуважение. Клубы стали обсуждать переход, после чего я попрощался и спокойно уехал.

– Сумма сделки составила 50 тысяч рублей. Что это было?

– Не ко мне вопрос. То, как договаривались между собой клубы, – это в большей части дела клубов. Шутки шутками, но даже я не могу знать, насколько это правда.

– Одно время шутки про 50 тысяч были везде. Воспринимали с иронией?

– Совершенно спокойно, даже мог посмеяться. Вот родные переживали… Приходилось успокаивать: говорил, что не нужно переживать и серьезно к этому относиться. Особенно задевало маму. Она не понимала, зачем люди пишут столько негатива.

– Как удалось успокоить?

– Старался объяснить, что люди, возможно, просто хотят пошутить. Даже если у них есть какая-то злоба, то не стоит на это реагировать.

Для всех ведь трудно оставаться хорошим? Если реагировать на все шутки, то своего здоровья не хватит. Надо спокойнее относиться.

– Шутки не надоели?

– Нормально воспринимаю, но когда люди до сих пор пишут – это смешно. Ребята, два года прошло, можно было что-нибудь новенькое придумать. Если случайно натыкаюсь, думаю: ну елки-палки, – сказал Сутормин.