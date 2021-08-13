«Реал» интересуется хавбеком сборной Франции Тчуамени и может подписать его уже летом

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«Реал» поборется за полузащитника «Монако» и сборной Франции Орельена Тчуамени.

Руководители мадридского клуба давно следят за выступлениями 21-летнего хавбека, за которого монегаски в январе 2020 года заплатили «Бордо» 18 миллионов евро.

Летом приоритетной трансферной целью «Реала» будет нападающий Килиан Мбаппе, однако это не исключает варианта с подписанием Тчуамени, особенно с учетом того, что ряд игроков, включая Иско, Марсело и Гарета Бэйла, команду покинут.

В прошлом месяце Тчуамени дебютировал за сборную Франции, а 10 октября он полностью отыграл финальный матч Лиги наций с Испанией (2:1).

На полузащитника также претендуют «Ювентус» и «Челси». Срок его контракта рассчитан до 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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