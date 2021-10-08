Все решения по составу и подготовке «Локомотива» Гиздоль будет заверять у Рангника (Telesport)

Новый главный тренер в ближайшее время начнет работу с командой.

По данным Telesport, 52-летний специалист придет в московский клуб на роль ширмы. Он будет руководить тренировками и игрой команды с бровки во время матчей, однако все решения по составу и процессу подготовки будут заверяться у Ральфа Рангника, руководителя отдела спорта и развития клуба. Гиздоль ранее работал ассистентом Рангника в «Шальке».

Отмечается, что Рангник разочаровал руководство «Локо» поиском нового тренера. В Москву отказались ехать Маттиас Яйссле из и из , а также бывший тренер .

Зарплата Гиздоля в «Локомотиве», по данным того же источника, составит один миллион евро в год.