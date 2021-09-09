«Месси – лучший игрок всех времен, но он скромен и прост в общении. Это обычный парень». Хавбек сборной Аргентины Окампос о Лео

Вингер «Севильи» и сборной Аргентины Лукас Окампос высказался о форварде .

«Лео – обычный парень. Он такой же, каким вы видите его перед камерами и на поле. Лео делает так, что ты чувствуешь – он один из нас. Несмотря на то, что Месси – лучший игрок всех времен, он спокоен, скромен и прост в общении.

Действительно сложно принять тот факт, что он больше не играет за «Барселону», и мы больше не можем играть друг против друга.

Мне кажется, что, играя против лучших, ты можешь извлечь лучшее из самого себя. Очень жаль, что Месси больше не играет в », – сказал Окампос.