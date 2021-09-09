«Месси – лучший игрок всех времен, но он скромен и прост в общении. Это обычный парень». Хавбек сборной Аргентины Окампос о Лео

Теги ПСЖ Севилья Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Лукас Окампос Футбол

Вингер «Севильи» и сборной Аргентины Лукас Окампос высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Лео – обычный парень. Он такой же, каким вы видите его перед камерами и на поле. Лео делает так, что ты чувствуешь – он один из нас. Несмотря на то, что Месси – лучший игрок всех времен, он спокоен, скромен и прост в общении.

Действительно сложно принять тот факт, что он больше не играет за «Барселону», и мы больше не можем играть друг против друга.

Мне кажется, что, играя против лучших, ты можешь извлечь лучшее из самого себя. Очень жаль, что Месси больше не играет в Ла Лиге», – сказал Окампос.

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