«Игра «МЮ» не напоминала то, что показал «Челси». Чемпионом станет лучшая ко-ман-да». Невилл об АПЛ

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о шансах клуба в борьбе за титул в АПЛ.

«МЮ» повезло в конце [матча с «Вест Хэмом»], но есть набор случайностей, которые играют свою роль по ходу матчей.

Игра «Манчестер Юнайтед» не напоминала то, что мы увидели в исполнении «Челси». Вот почему я говорю, что лучшая ко-ман-да выиграет лигу.

Если «МЮ» продолжит в том же духе и выиграет чемпионат, это случится благодаря импульсу, благодаря отдельным моментам, большому количеству чудесных игроков в группе атаки.

Но все-таки «Челси», чемпионы Европы, они как команда смотрятся лучше, глаза не обманывают нас», – сказал Невилл.

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