«Игра «МЮ» не напоминала то, что показал «Челси». Чемпионом станет лучшая ко-ман-да». Невилл об АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о шансах клуба в борьбе за титул в .

«МЮ» повезло в конце [матча с «Вест Хэмом»], но есть набор случайностей, которые играют свою роль по ходу матчей.

Игра не напоминала то, что мы увидели в исполнении . Вот почему я говорю, что лучшая ко-ман-да выиграет лигу.

Если «МЮ» продолжит в том же духе и выиграет чемпионат, это случится благодаря импульсу, благодаря отдельным моментам, большому количеству чудесных игроков в группе атаки.

Но все-таки «Челси», чемпионы Европы, они как команда смотрятся лучше, глаза не обманывают нас», – сказал Невилл.