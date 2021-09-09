Лапорта о Тебасе: «Он болезненно одержим тем, как навредить «Барсе». Ему нужна конфронтация»

Президент «Барселоны» прокомментировал высказывания руководителя Ла Лиги Хавьера Тебаса о клубе.

«Я нахожу заявления Тебаса неуместными. Вместо взаимопонимания и гармонии он добивается конфликтов и конфронтаций.

У него болезненная одержимость поиском путей навредить «Барселоне» и ее ценностям. Но мы хорошо его знаем», – сказал Лапорта в эфире клубного ТВ.

Глава Ла Лиги Тебас считает, что уход Месси из «Барсы» можно было предотвратить: «Дело не в экономике, я знаю точно»

Глава Ла Лиги Тебас: «Месси не заслужил такого ухода из «Барсы». Он лучший игрок в истории»