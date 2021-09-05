Аллегри об уходе Роналду: «Жизнь продолжается. В «Юве» трофеи всегда завоевывала команда, а не один футболист»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об уходе форварда Криштиану Роналду.
«Роналду больше не хотел играть за «Ювентус», поэтому он вернулся в «Манчестер Юнайтед». Это был бы его последний сезон в «Ювентусе», поэтому мы предвосхитили то, что сделали бы следующим летом.
Криштиану провел три замечательных года в «Ювентусе», и мы желаем ему всего наилучшего, но жизнь продолжается. Я не люблю думать о том, что могло бы произойти, нужно быть практичным. Здесь, в «Ювентусе», трофеи всегда завоевывала команда, а не один футболист.
В нашей ДНК есть любовь к себе и самопожертвование. Чтобы быть конкурентоспособными и побеждать, у нас должны быть амбиции и страсть», – сказал итальянский специалист.