Сайманов о Хвиче: «Ни одного предложения не было – даже на рубль. Рады, что он остался в «Рубине»

Гендиректор высказался о , который не покинул казанский клуб летом и останется в команде как минимум до зимнего трансферного окна.

«Хвича не ушел, и мы очень довольны, что он остался. Задачи продать его у нас не стояло, просто было много разговоров о том, что им интересуются большое количество клубов. Вот только ни одного предложения о его покупке не было – ни от одного клуба официального запроса не было.

Суммы никакой по нему мы не озвучивали, поэтому нельзя говорить, что у нас высокие запросы. Ну вот прислали хотя бы предожение на рубль, я тогда сказал бы, что на такое не готов. Но ведь даже на рубль не прислали, поэтому о чем тут еще говорить.

Мы были готовы к переговорам, но предложения не было. Он остался, чему мы рады. Футболист крайне важен для нас, и, как кажется, он и болельщикам полюбился: на футбол стали ходить с большим интересом. В зимнее трансферное окно обычно бывает не так много приобретений у европейских клубов, но посмотрим, как все сложится. Сейчас Хвича – игрок «Рубина».

Думаю, все эти разговоры на Кварацхелию как-то повлияли. Он все-таки парень молодой. Может, думал, что уедет, поэтому это в чем-то его дестабилизировало. А сейчас он точно успокоится и будет играть», – сказал Сайманов.