«Рубин» предложил 18 млн евро «Селтику» за Эдуара. Он лучший бомбардир прошлого чемпионата Шотландии

Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар может продолжить карьеру в РПЛ.
«Рубин» предложил за француза 18 млн евро, утверждает журналист Sky Sports Каве Солхекол.
Платежи предложено произвести тремя частями: 10 млн, 4 млн и еще 4 млн млн в течение года.
Столько же за 23-летнего игрока готов заплатить «Бордо».
В прошлом сезоне Эдуар стал лучшим бомбардиром чемпионата Шотландии, забив 18 голов в 31 матче. В этом сезоне у него 2 забитых мяча за три игры. Статистика форварда – здесь.
Ранее сообщалось, что «Рубину» запретили регистрировать новичков из-за требования «Краснодара» закрыть долг по трансферу Ивана Игнатьева.