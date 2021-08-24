«Рубин» предложил 18 млн евро «Селтику» за Эдуара. Он лучший бомбардир прошлого чемпионата Шотландии

Нападающий может продолжить карьеру в .

предложил за француза 18 млн евро, утверждает журналист Sky Sports Каве Солхекол.

Платежи предложено произвести тремя частями: 10 млн, 4 млн и еще 4 млн млн в течение года.

Столько же за 23-летнего игрока готов заплатить .

В прошлом сезоне Эдуар стал лучшим бомбардиром чемпионата Шотландии, забив 18 голов в 31 матче. В этом сезоне у него 2 забитых мяча за три игры. Статистика форварда – здесь.

Ранее сообщалось, что «Рубину» запретили регистрировать новичков из-за требования «Краснодара» закрыть долг по трансферу Ивана Игнатьева.