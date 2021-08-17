Киммих о Суперкубке Германии: «Победа над «Боруссией» считается за две»

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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче за Суперкубок Германии

«Это была очень интересная для болельщиков игра, очень напряженная. Обе команды применяли очень высокий прессинг. Мяч ходил туда-сюда.

У нас было чуть больше шансов, и мы заслужили победу. Нам понравилась игра. Победа над «Боруссией», очень качественной командой, считается за две», – сказал Киммих. 

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