Киммих о Суперкубке Германии: «Победа над «Боруссией» считается за две»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче за Суперкубок Германии.
«Это была очень интересная для болельщиков игра, очень напряженная. Обе команды применяли очень высокий прессинг. Мяч ходил туда-сюда.
У нас было чуть больше шансов, и мы заслужили победу. Нам понравилась игра. Победа над «Боруссией», очень качественной командой, считается за две», – сказал Киммих.
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