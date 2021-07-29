Лионель Месси: «Я очень счастлив. Хочу побеждать, а «ПСЖ» готов бороться за все трофеи. Поэтому я и подписал контракт»

Нападающий Лионель Месси начал пресс-конференцию, посвященную переходу в .

«Я очень счастлив. Все знают, как я уходил из «Барселоны». Но после перехода в «ПСЖ» я чувствую себя счастливым.

Не могу дождаться начала тренировок, потому что очень хочу познакомиться с партнерами по команде и начать новый этап карьеры. Благодарю руководство «ПСЖ». Все прошло отлично. Благодарю всех за такой прием.

Я очень счастлив, чувствую такое же желание побеждать, что и раньше. Вижу, какой здесь состав. Мы готовы бороться за все трофеи. Поэтому я и подписал контракт.

Благодарю всех парижан. Когда я прилетел, здесь царило безумие. Это стало вишенкой на торте», – сказал Лионель.

Аргентинец подписал с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1». До этого он играл за «Барселону» и представлял основную команду каталонцев с 2003 года.

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