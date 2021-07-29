Сквер в Петербурге, который благоустроили жители, хотят разрушить городские власти. Sports.ru рассказывал, как там смотрели финал Евро-2020

Сквер в Санкт-Петербурге, который был благоустроен жителями Васильевского острова этим летом, могут уничтожить.

Sports.ru рассказывал, как соседи сделали заброшенный двор уютным, а потом смотрели там финал Евро-2020. С того момента там многое изменилось: соседи установили баскетбольные кольца и проводили турниры, а также устраивали свопы (мероприятия, куда люди приносят ненужные вещи и при желании могут забрать что-то взамен – Sports.ru) и мастер-классы.

Как рассказали жители, занимавшиеся благоустройством, сегодня утром городские власти начали вывозить из двора скамейки. Причина – шум по субботам после 22 часов. Однако организаторы пространства утверждают, что, хоть мероприятия по субботам и проходят, но они заканчиваются строго в 22 часа.

На данный момент управляющая компания, которая обслуживает дома вокруг сквера, пытается договориться об отмене предписания о вывозе всех временных конструкций.

Соседи планируют начать сбор подписей за сохранение инфраструктуры в сквере.

Финал Евро в одном из скверов Петербурга – восторг! Соседи превратили заброшенный двор в уютное пространство