АХЛ. Тренер вратарей фарма «Торонто» лайкал твиты против трансгендеров на ОИ, вакцинации и в поддержку захвата Капитолия. Его уволили

Теги Торонто Брендан Шенахан НХЛ АХЛ Sports.ru Олимпиада-2020 Торонто Марлис Политика соцсети Дональд Трамп Хоккей

«Торонто Марлис», фарм-клуб «Торонто» в АХЛ, объявил об увольнении нанятого на днях тренера вратарей Дасти Иму. 

«Мы допустили ошибку, не полностью соблюдая наши внутренние правила при рассмотрении этого кандидата на должность тренера вратарей», – говорится в заявлении президента «Лифс» Брендана Шенахана

Оно стало реакцией на многочисленные посты в соцсетях с анализом лайков Иму в твиттере.

Было выяснено, что он лайкал посты против вакцинации от коронавируса и участия трансгендеров в Олимпиаде, а также в поддержку захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе.

В последнее время Иму работал тренером по развитию вратарей в «Лос-Анджелесе», а в сезоне-2019/20 занимал должность тренера вратарей китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар». 

После разгоревшегося скандала специалист канадско-японского происхождения уже удалил свою учетную запись в твиттере. 

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