АХЛ. Тренер вратарей фарма «Торонто» лайкал твиты против трансгендеров на ОИ, вакцинации и в поддержку захвата Капитолия. Его уволили

, фарм-клуб «Торонто» в , объявил об увольнении нанятого на днях тренера вратарей Дасти Иму.

«Мы допустили ошибку, не полностью соблюдая наши внутренние правила при рассмотрении этого кандидата на должность тренера вратарей», – говорится в заявлении президента «Лифс» .

Оно стало реакцией на многочисленные посты в соцсетях с анализом лайков Иму в твиттере.

Было выяснено, что он лайкал посты против вакцинации от коронавируса и участия трансгендеров в , а также в поддержку захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе.

В последнее время Иму работал тренером по развитию вратарей в «Лос-Анджелесе», а в сезоне-2019/20 занимал должность тренера вратарей китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар».

После разгоревшегося скандала специалист канадско-японского происхождения уже удалил свою учетную запись в твиттере.