«Трудовые резервы» открывают второй сезон чемпионатов для спортсменов-любителей

1 июля Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» начинает принимать заявки на участие в четырех всероссийских лигах для любителей.

Для участников доступны четыре вида спорта: хоккей, футбол, баскетбол и волейбол. Кроме того, в мае стартовал первый сезон регбийной лиги «Трудовые резервы», он продлится до октября этого года.

Для хоккейных, футбольных, волейбольных и баскетбольных лиг это уже второй сезон. Первые сезоны по этим четырем видам спорта зарекомендовали себя на высшем уровне. Чемпионаты поддержали в Министерстве спорта Российской Федерации и Государственной корпорации «Ростех».

«Лиги мы создали для того, чтобы у людей появилась мотивация заниматься спортом. Мы осознанно делаем ставку на длительные регулярные соревнования. Они, по нашим оценкам, лучше мотивируют людей постоянно тренироваться и поддерживать себя в форме. На сегодняшний день наши лиги – это профессионализм, качество и тот уровень организации, который не хватало любительскому спорту. Хочу отметить, развитие любительского спорта – одна из приоритетных задач в России на сегодняшний день. За любительским спортом будущее», – отметил президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев.

Организация каждого матча в лигах планируется, обдумывается до мелочей, комфортная и дружеская атмосфера на играх, забота и личный подход к каждому – все это характеризует новые любительские лиги «Трудовых резервов».

Для каждой лиги «Трудовые резервы» создана уникальная платформа для автоматического подсчета статистики каждого игрока. Например, в случае с хоккеем это броски, броски в створ, процент реализации, заброшенные шайбы, штрафное время, количество отраженных бросков и процент их реализации. А для волейбола – каждое игровое действие, процент удачных атак, защитных действий, приемов мяча и пасов и многое другое. Аналогов такой статистики в любительском спорте в России нет. Кроме того, на платформе можно будут изучить протокол и ход каждой игры.

Также уникальной для чемпионатов среди любителей станет онлайн-трансляция каждого матча с комментатором. В первом сезоне среди комментаторов были известные спортивные телекомментаторы, включая ведущего «Первого канала» Андрея Голованова.

На матчах всех лиг «Трудовых резервов» будет работать профессиональный судейский корпус, который обеспечит честный характер игр.

Напомним, ВФСО «Трудовые резервы» – это Всероссийский оператор по развитию корпоративного, любительского и массового спорта в стране. Игры этого сезона начнутся 25 сентября 2021 года. Подробнее узнать о лигах или подать заявку на участие можно на официальном сайте общества trurez.ru. Общество возрождено по поручению президента России Владимира Путина в 2018 году. Главной задачей общества является развитие корпоративного, любительского и массового спорта в стране.

Фото: «Трудовые резервы»