Джикия – лучший игрок сборной России в матче с Болгарией по мнению пользователей Sports.ru и платежной системы «Мир»

Сегодня сборная России обыграла команду Болгарии в товарищеском матче в преддверии чемпионата Европы-2020 (1:0). Лучшим игроком встречи стал .

Третий раз подряд лучшим 27-летнего защитника московского выбрали пользователи Sports.ru и один из экспертов в ходе спецпроекта платежной системы «Мир» и .

Эксперты Егор Титов и отдали свои голоса полузащитнику .

В результате голосования Георгий Джикия набрал 44% голосов, опередив полузащитника Александра Головина (42%) и форварда Артема Дзюбу (3%).