Джикия – лучший игрок сборной России в матче с Болгарией по мнению пользователей Sports.ru и платежной системы «Мир»

Сегодня сборная России обыграла команду Болгарии в товарищеском матче в преддверии чемпионата Европы-2020 (1:0). Лучшим игроком встречи стал Георгий Джикия.
Третий раз подряд лучшим 27-летнего защитника московского «Спартака» выбрали пользователи Sports.ru и один из экспертов Руслан Нигматуллин в ходе спецпроекта платежной системы «Мир» и РФС.
Эксперты Егор Титов и Дмитрий Аленичев отдали свои голоса полузащитнику Александру Головину.
В результате голосования Георгий Джикия набрал 44% голосов, опередив полузащитника Александра Головина (42%) и форварда Артема Дзюбу (3%).