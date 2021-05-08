Джикия – лучший игрок сборной России в матче с Болгарией по мнению пользователей Sports.ru и платежной системы «Мир»

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Сегодня сборная России обыграла команду Болгарии в товарищеском матче в преддверии чемпионата Европы-2020 (1:0). Лучшим игроком встречи стал Георгий Джикия.

Третий раз подряд лучшим 27-летнего защитника московского «Спартака» выбрали пользователи Sports.ru и один из экспертов Руслан Нигматуллин в ходе спецпроекта платежной системы «Мир» и РФС

Эксперты Егор Титов и Дмитрий Аленичев отдали свои голоса полузащитнику Александру Головину.

В результате голосования Георгий Джикия набрал 44% голосов, опередив полузащитника Александра Головина (42%) и форварда Артема Дзюбу (3%).

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