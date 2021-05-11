Тренер Гальтье уходит из «Лилля». При нем клуб стал чемпионом Франции впервые за 10 лет

Главный тренер объявил об уходе из клуба.

«Я принял решение. Сегодня утром после долгой беседы я сообщил президенту, что собираюсь уйти из «Лилля».

Не знаю, какие слова подобрать. Я просто уверен, что мое время здесь окончено. Этого четырехлетнего цикла достаточно.

Я чувствую, что настал момент покинуть этот прекрасный клуб», – сказал тренер в интервью L’Equipe.

54-летний специалист возглавил «Лилль» в декабре 2017 года, не дав клубу вылететь из Лиги 1. На следующий сезон «доги» заняли второе место, а в этом году впервые за 10 лет стали чемпионами Франции, опередив «ПСЖ».

Лилль в огнях: фанаты жгли всю ночь и бегали от полиции, а теперь ждут чемпионский автобус

«Лилль» чемпион 10 лет спустя! Вот каким футбол был тогда: «ПСЖ» еще не купили катарцы, «Монако» вылетел, а «Ливерпуль» взял Кэролла