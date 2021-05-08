«Спартак» подпишет с Мозесом контракт на 2 года

«Спартак» в скором времени выкупит у «Челси» права на полузащитника .

Московский клуб активирует опцию выкупа в арендном соглашении и заплатит 5 миллионов евро в рассрочку за 30-летнего вингера.

Как написал журналист Николо Скира, футболист подпишет с красно-белыми контракт на три года.

Спустя некоторое время после публикации итальянского инсайдера пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин сообщил, что срок соглашения с Мозесом будет рассчитан на 2 года.

Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды. 30-летний нигериец провел 20 матчей за красно-белых, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

«Спартак» в прошедшем сезоне занял второе место в таблице.

Мозес – супервыгодная сделка «Спартака». 5 млн евро заплатят «Челси» в течение трех лет