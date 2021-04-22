«Рубин» выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии №175

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«Рубин» выступил с заявлением относительно стрельбы в казанской гимназии №175.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии №175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами.

Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении «Рубину».

По официальным данным, в ходе нападения 19-летнего стрелка на школу, где он учился, восемь человек – семь детей и учительница, пострадали 16 человек. Нападавший был один, хотя СМИ сообщали о задержании пособника.

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