«Рубин» выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии №175

выступил с заявлением относительно стрельбы в казанской гимназии №175.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии №175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами.

Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении «Рубину».

По официальным данным, в ходе нападения 19-летнего стрелка на школу, где он учился, восемь человек – семь детей и учительница, пострадали 16 человек. Нападавший был один, хотя СМИ сообщали о задержании пособника.