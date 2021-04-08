Фанаты «МЮ» провели акцию протеста против Глейзеров, заблокировав входы на базу клуба: «Мы решаем, когда вы играете»

Фанаты устроили акцию протеста против владельцев клуба, семьи Глейзеров.

Около 20 человек приехали на тренировочную базу команды в Каррингтоне, заблокировали оба входа на территорию и дошли до тренировочных полей.

Болельщики принесли баннеры с различными лозунгами: «Глейзеры – на выход», «Мы решаем, когда вы играете», «51% «Манчестер Юнайтед».

Пообщаться с болельщиками вышли главный тренер «МЮ» , , Даррен Флетчер и . После этого фанаты разошлись.

Ранее «Манчестер Юнайтед» стал одним из клубов-основателей . После негативной реакции клуб объявил о выходе из проекта.

Breaking: Man United fans have blocked the entrance at the club’s training ground in protest against the Glazers and plans to enter a European Super League.



They have made their way onto the first team pitch 😳



(via @RedIssue) pic.twitter.com/J2HBomUQ0f — ESPN FC (@ESPNFC) April 22, 2021

Отречение топов АПЛ от Суперлиги: на «Челси» повлиял общий негатив, звезд «Сити» напрягало молчание клуба

А теперь последствия Суперлиги: АПЛ выгоняет менеджеров топ-6 из комитетов, УЕФА тоже обещает санкции