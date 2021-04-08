Фанаты «МЮ» провели акцию протеста против Глейзеров, заблокировав входы на базу клуба: «Мы решаем, когда вы играете»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста против владельцев клуба, семьи Глейзеров.
Около 20 человек приехали на тренировочную базу команды в Каррингтоне, заблокировали оба входа на территорию и дошли до тренировочных полей.
Болельщики принесли баннеры с различными лозунгами: «Глейзеры – на выход», «Мы решаем, когда вы играете», «51% «Манчестер Юнайтед».
Пообщаться с болельщиками вышли главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер, Майкл Кэррик, Даррен Флетчер и Неманя Матич. После этого фанаты разошлись.
Ранее «Манчестер Юнайтед» стал одним из клубов-основателей Суперлиги Европы. После негативной реакции клуб объявил о выходе из проекта.
Breaking: Man United fans have blocked the entrance at the club’s training ground in protest against the Glazers and plans to enter a European Super League.— ESPN FC (@ESPNFC) April 22, 2021
They have made their way onto the first team pitch 😳
(via @RedIssue) pic.twitter.com/J2HBomUQ0f
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