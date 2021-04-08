Фанаты «МЮ» провели акцию протеста против Глейзеров, заблокировав входы на базу клуба: «Мы решаем, когда вы играете»

Теги Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик Даррен Флетчер Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия болельщики Глейзеры Неманя Матич Суперлига Европы Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста против владельцев клуба, семьи Глейзеров.

Около 20 человек приехали на тренировочную базу команды в Каррингтоне, заблокировали оба входа на территорию и дошли до тренировочных полей.

Болельщики принесли баннеры с различными лозунгами: «Глейзеры – на выход», «Мы решаем, когда вы играете», «51% «Манчестер Юнайтед».

Пообщаться с болельщиками вышли главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар СульшерМайкл Кэррик, Даррен Флетчер и Неманя Матич. После этого фанаты разошлись.

Ранее «Манчестер Юнайтед» стал одним из клубов-основателей Суперлиги Европы. После негативной реакции клуб объявил о выходе из проекта.

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