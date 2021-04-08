Winline и проект «КраСава» объявили о партнерстве

Евгений Савин и букмекерская компания Winline объявили о начале глобального партнерства. Оно коснется всех проектов, над которыми работает популярный блогер и ведущий, а в прошлом – профессиональный футболист.

Компания Winline становится стратегическим партнером футбольного клуба «Красава», который намерен с нового сезона заявиться для участия в Профессиональной футбольной лиге и будет выступать на стадионе «Центральный» в подмосковном Одинцово.

Winline станет титульным спонсором клуба, а также окажет поддержку по ряду функциональных направлений работы клуба. В частности, компания возьмет на себя разработку сайта и мобильного приложения клуба, поможет в создании и реализации развлекательной программы для зрителей в дни проведения домашних матчей клуба и окажет содействие по ряду других маркетинговых инициатив ФК «Красава».

«Очень рад этому партнерству. У меня огромное количество идей о том, как этого добиться. И я был в восторге, что у Winline оказалось еще примерно столько же таких же, по-хорошему сумасшедших идей. И они хотят двигаться в этом направлении вместе с «Красавой», – отмечает Евгений Савин

«Проект «Красава» – это уникальное явление в российском спорте. Всего за пару лет Евгению Савину удалось стать ключевым футбольным блогером страны. И поэтому, когда мы узнали о его идее создать профессиональный футбольный клуб, компания Winline не могла оставаться в стороне! Мы разделяем те идеи, которые Женя заложил в проект футбольного клуба «Красава», и с большим энтузиазмом смотрим в будущее нашего партнерства», – отметили в компании Winline.