«Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до 4 матчей, разгромив «Ротор» (3:0)

В 26-м туре РПЛ «Динамо» уверенно обыграло «Ротор» (3:0).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда тренера Сандро Шварца продлила беспроигрышную серию в чемпионате России до четырех встреч.
В последних четырех турах «Динамо» сыграет с «Химками», «Рубином», «Локомотивом» и ЦСКА.
- Дата проведения
- 17 апреля, 16.30, «Волгоград-Арена»
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Ротор –
Чондрич, Гогуа, Кверквелия, Степанов, Макаров (Серченков, 75), Давиташвили, Кипиани, Алейник (Песегов, 82), Жигулев, Фламарион (Арабидзе, 72), Муллин.
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк (Скопинцев, 65), Ордец, Евгеньев (Моро, 65), Варела, Нойштедтер, Фомин, Грулев, Захарян (Каборе, 84), Тюкавин (Комличенко, 84), Игбоун (Н`Жи, 80).