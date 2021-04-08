«Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до 4 матчей, разгромив «Ротор» (3:0)

В 26-м туре РПЛ уверенно обыграло «Ротор» (3:0).

проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда тренера Сандро Шварца продлила беспроигрышную серию в чемпионате России до четырех встреч.

В последних четырех турах «Динамо» сыграет с «Химками», «Рубином», «Локомотивом» и ЦСКА.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ