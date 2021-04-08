«Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до 4 матчей, разгромив «Ротор» (3:0)

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Sports.ru Ротор Даниил Фомин Футбол

В 26-м туре РПЛ «Динамо» уверенно обыграло «Ротор» (3:0).  

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Команда тренера Сандро Шварца продлила беспроигрышную серию в чемпионате России до четырех встреч.

В последних четырех турах «Динамо» сыграет с «Химками», «Рубином», «Локомотивом» и ЦСКА.

Ротор – Динамо 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
17 апреля, 16.30, «Волгоград-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 57, пенальти Фомин, 0:2 – 76 Ордец, 0:3 – 90 Н`Жи.
РоторЧондрич, Гогуа, Кверквелия, Степанов, Макаров (Серченков, 75), Давиташвили, Кипиани, Алейник (Песегов, 82), Жигулев, Фламарион (Арабидзе, 72), Муллин.
ДинамоШунин, Паршивлюк (Скопинцев, 65), Ордец, Евгеньев (Моро, 65), Варела, Нойштедтер, Фомин, Грулев, Захарян (Каборе, 84), Тюкавин (Комличенко, 84), Игбоун (Н`Жи, 80).
Предупреждения:
Степанов (25), Кипиани (41), Евгеньев (42), Захарян (54), Кверквелия (56), Паршивлюк (58), Н`Жи (82).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья