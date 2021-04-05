Ротенберг на вопрос о намеренном поражении «Зениту»: «Бред чистой воды. «Сочи» бился! Говорят, что кур доят»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал результат матча РПЛ с «Зенитом» (1:2).
– Перед встречей ходили разговоры, что «Сочи» уступит «Зениту», так как является его фарм-клубом.
– Да нет же! Это бред чистой воды. Даже несерьезно обсуждать. Спорт есть спорт. Если в футболе будут такие вещи происходить, зачем им заниматься, как формировать сборную?
– Но теперь эти домыслы только усилятся.
– Послушайте, игра все показала. Пусть говорят что хотят. «Сочи» бился! Говорят, что кур доят...
– Почему после второго гола сине-бело-голубых «Сочи» перестал атаковать?
– Не знаю. Может быть, стоило раньше замены произвести – «Зенит» выглядел свежее.
Мы же только недавно провели матч на Кубок. Конечно, ребята подустали. И тем не менее бились до последней минуты!
– «Зенит» станет чемпионом?
– Посмотрим. Все от него самого зависит. Да, я сам из Санкт-Петербурга, но пока еще ничего не решено.
Матч с нами показал, что зенитовцы не готовы на 200 процентов. Им надо добавлять, думать. У них ведь такая скамейка... Не знаю. Это уже работа главного тренера. Не мне ему советовать.
– Какое место «Сочи» удовлетворит вас по итогам сезона? Думаете о Лиге Европы?
– Не люблю заранее загадывать. Это спорт. Нужно выходить и выкладываться в каждом матче как в финале.
А потом уже посчитаем очки и увидим, где находимся. Если ребята станут играть с таким же настроем, как против «Зенита», то победы придут, – сказал Ротенберг.