«Челси», «Сити» и другие клубы АПЛ выразили соболезнования Елизавете II из-за смерти мужа. Принц Филипп умер в 99 лет

Скончался принц Филипп, герцог Эдинбургский, супруг британской королевы Елизаветы II.

Свои соболезнования выразили клубы , среди которых , и .

«Все в «Челси» опечалены новостью о кончине принца Филиппа. Наши мысли с ее величеством и королевской семьей», – говорится в сообщении «Челси».

Принцу Филиппу было 99 лет. До столетнего юбилея он не дожил около двух месяцев.

В начале 2021 года принц Филипп был госпитализирован и провел в больнице около месяца. Позже ему сделали операцию на сердце. В середине марта принца Филиппа выписали из больницы.