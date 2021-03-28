Сборная России поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге ФИФА

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ФИФА представила рейтинг сборных на 7 апреля.

Сборная России поднялась на одну позицию выше – с 39-го места на 38-е, набрав 1,65 балла.

В топ-100 рейтинга наибольший подъем показала сборная Армении – +9 позиций, 90-е место. Больше всех позиций потеряли Румыния и Исландия – 6, 43-е и 52-е место соответственно.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Бельгия – 1783,38 очков;

2 (2). Франция – 1757,3;

3 (3). Бразилия – 1742,65;

4 (4). Англия – 1686,78;

5 (5). Португалия – 1666,12;

6 (6). Испания – 1648,13;

7 (10). Италия – 1642,06;

8 (7). Аргентина – 1641,95;

9 (8). Уругвай – 1639,08;

10 (12). Дания – 1631,55;

38 (39). Россия – 1462,65.

Полностью рейтинг можно изучить здесь.

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