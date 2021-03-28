Сборная России поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА представила рейтинг сборных на 7 апреля.
Сборная России поднялась на одну позицию выше – с 39-го места на 38-е, набрав 1,65 балла.
В топ-100 рейтинга наибольший подъем показала сборная Армении – +9 позиций, 90-е место. Больше всех позиций потеряли Румыния и Исландия – 6, 43-е и 52-е место соответственно.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Бельгия – 1783,38 очков;
2 (2). Франция – 1757,3;
3 (3). Бразилия – 1742,65;
4 (4). Англия – 1686,78;
5 (5). Португалия – 1666,12;
6 (6). Испания – 1648,13;
7 (10). Италия – 1642,06;
8 (7). Аргентина – 1641,95;
9 (8). Уругвай – 1639,08;
10 (12). Дания – 1631,55;
…
38 (39). Россия – 1462,65.
Полностью рейтинг можно изучить здесь.