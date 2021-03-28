Караваев о матче с «Сочи»: «Надо постараться получить три очка»

Защитник , ставший автором победного гола в матче с «Химками» (2:0), высказался об игре.

– Все игры сложные. Конечно, первый тайм был тяжелым, хорошо, что удалось забить гол до перерыва. Это немного раскрепостило игру, мы стали больше владеть мячом, чаще создавать моменты. К счастью, в концовке забили второй мяч и довели дело до победы.

– Перед игрой много говорили о том, что – лидер чемпионата после назначения . В чем была опасность подмосковной команды?

– Мы готовились к сложной игре, потому что «Химки» неплохо смотрелись в последних 9-10 матчах. Это хорошая команда, как и все остальные.

– Вновь матч на , опять вы – лучший игрок встречи, снова забили. Чувствуете себя блестяще?

– Конечно, приятно и получать призы, и забивать голы, но, как я всегда говорю, самое главное – приносить пользу команде, зарабатывать очки, потому что они очень важны на пути к чемпионству. Это самое главное, к чему мы стремимся, и я лучше променяю приз на три очка. Победа важнее всего.

– Мы подняли статистику – вы можете провести самый результативный сезон в карьере. Сами следите за этим?

– Особо не слежу, но, естественно, рад, когда забиваю или отдаю передачи. Но важнее всего побеждать.

– Следующий матч – против . Насколько эта игра может получиться тяжелой для «Зенита»?

– Сейчас все игры – тяжелые, надо на каждую встречу настраиваться. Простых соперников нет. Будем серьезно готовиться, надо постараться получить три очка, – сказал Караваев.