ЭСК заявила, что гол «Ростова» «Химкам» нужно было засчитать, так как Соу получил мяч от игрока соперника

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла решения по некоторым моментам матча 22-го тура – (0:1).

«Ростов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с назначением 11-метрового удара на 48-й минуте матча, отменой гола в ворота «Химок» (71-я минута) и неназначением 11-метрового удара в ворота «Химок» (75-я минута).

Ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц признал, что гол «Ростова», забитый Али Соу, был отменен из-за ошибки арбитра Ивана Сиденкова, отвечавшего за ВАР. ЭСК РФС в своем заявлении отметила, что отмена гола является ошибочной не из-за того, что офсайдные линии были изображены неправильно, а в связи с тем, что Соу в момент передачи партнера не влиял на действия игрока «Химок» Данилкина, который в дальнейшем скинул мяч форварду «Ростова». Так как Соу получал мяч от соперника, офсайд фиксироваться не должен был.

Решения комиссии:

1. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Ростова» на 48-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник «Ростова» инициирует контакт ногой с нападающим, владеющим мячом, что является непосредственной причиной падения игрока атакующей команды.

2. Судья ошибочно отменил гол в ворота «Химок» на 71-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ростова» Али Соу не влиял на технические действия защитника «Химок» Егора Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот.

Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол «Ростова» должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнером.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 75-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт между игроками, если и имел место, был крайне незначительным и не мог оказать реального влияния на дальнейшее движение нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза.

Падение футболиста имеет признаки преувеличения за счет разворота туловища, которое начинается в момент, когда обе ноги устойчиво стоят на поле», – говорится в заявлении ЭСК РФС.