Кутепов о будущем: «Нет идеи уйти из «Спартака». Хотя интерес зимой был, «Газиантеп» искал замену травмированному»

Защитник рассказал Sports.ru о ситуации с контрактом и о предложениях от других клубов.

«Со «Спартаком» у меня еще больше года контракта. И летом 2020-го, и в это трансферное окно клуб дал понять, что никуда меня отпустит. Хотя интерес ко мне был – этой зимой самый реальный из Турции, когда были сборы в Дубае.

В защитник получил травму, срочно искали замену – до конца трансферного окна оставалось два дня. Переговоры в итоге не перешли в стадию конкретики, потому что и времени было мало, и игрок получил не такую серьезную травму, как казалось сначала.

Еще мне звонил Андрей Тихонов и предлагал аренду в «Астану». «Спартак» тоже был против.

Посмотрим, что будет летом, когда придет новый тренер. Моя позиция такая: пока у меня действующий контракт, хочу играть и приносить пользу «Спартаку», но не в роли запасного. Идеи уйти из «Спартака» или уехать в любой клуб за границу у меня нет – у меня есть только идея играть», – сказал Кутепов.

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