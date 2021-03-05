ЭСК РФС: «Жиго совершил безрассудный фол, Фомин нарушил правила по неосторожности»

ЭСК РФС выразил свою позицию по желтым карточкам защитника «Спартака» и хавбека «Динамо» .

Ранее КДК РФС не удовлетворил просьбу «Спартака» отменить желтую карточку Жиго, который вынужден пропустить игру с «Динамо» из-за дисквалификации, но при этом отменил наказание Фомину, у которого тоже был перебор желтых карточек.

«Судья ошибочно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) Даниилу Фомину на 55-й минуте матча [с «Тамбовом»].

Решение ЭСК мотивировано тем, что Фомин допустил нарушение правил игры по неосторожности, не наказуемое предупреждением.

Судья правильно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) игроку «Спартака» Самюэлю Жиго на 67-й минуте матча [с «Краснодаром»].

Решение ЭСК мотивировано тем, что Жиго совершил безрассудный фол, не учитывая опасность возможных последствий для соперника.

Нарушение правил игры характеризуется высокой скоростью и интенсивностью воздействия на опорную ногу игрока «Краснодара», – говорится в комментарии ЭСК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак». Начало – в 19:00 по московскому времени.

«У наших болельщиков возникает теория заговора». «Спартак» ругается с РФС из-за желтых. Жиго перед «Динамо» не отменили (а вот Фомину – да)